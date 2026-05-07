Sistema sangue maturo | l' efficienza forlivese e cesenate premiata dai numeri un inizio 2026 all' insegna della crescita

Il sistema trasfusionale delle province di Forlì e Cesena si mantiene tra i più efficienti della regione Emilia-Romagna, con dati che attestano un andamento positivo nel periodo 2025-2026. Le performance di quest'ultimo biennio sottolineano una crescita significativa, consolidando il ruolo chiave di queste realtà nel settore sanitario locale. I numeri raccolti evidenziano una costante attività e un aumento delle operazioni di raccolta e distribuzione di sangue.

Il sistema trasfusionale della provincia di Forlì-Cesena si conferma uno dei pilastri fondamentali della sanità emiliano-romagnola, mostrando una dinamicità straordinaria nel biennio 2025-2026. In un contesto regionale che punta sempre più all'efficienza e alla programmazione mirata, il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Allerta incendi e crisi climatica: dalla Regione 700mila euro per l'Appennino forlivese-cesenate Leggi anche: Nuvole e precipitazioni: inizio settimana all'insegna della variabilità Contenuti e approfondimenti Si parla di: Donazione di sangue, l’Emilia-Romagna conferma la propria autosufficienza, il supporto alle regioni carenti e aumenta la raccolta di plasma da aferesi; Scarlattina e bambini: perché l'infezione colpisce i più piccoli?.