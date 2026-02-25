Come funzionerà il test anti droga e alcol immediato e senza preavviso sul posto di lavoro

Nei prossimi mesi, oltre ai controlli periodici sul posto di lavoro, il dipendente potrà esser controllato, da un medico competente, sull’eventuale assunzione di alcol o droga, anche nell’immediato, durante l’orario di lavoro e quando l’impiego è considerato un settore a rischio. Lo chiarisce, secondo quanto ricostruito da Repubblica, una circolare dell’Ispettorato del Lavoro, riferendosi all’art. 17 del Dl 1592025 (contenuto all’interno del decreto sicurezza ). Finora la prassi era quella della verifica periodica o davanti a un incidente sul luogo di impiego. Perché la circolare sui test anti droga e alcol non è ancora attiva. La legge presuppone davanti al principio del test immediato la « presenza di ragionevole motivo », ovvero quando l’assunzione diventa agli occhi di tutti (datore o colleghi) una base solida per prevenire un potenziale incidente per l’azienda. Incidente che potrebbe causare lesioni, feriti o peggio ancora vittime. 🔗 Leggi su Open.online

