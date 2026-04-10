Il debutto di Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5, promette di catturare il pubblico fin dal primo episodio. Domenica 12 aprile, in prima serata, gli spettatori faranno conoscenza con un mondo fatto di vendetta, misteri e legami che sfidano il destino. Al centro della storia c’è Mahir, interpretato da Burak Deniz, un uomo segnato da un trauma infantile che torna a bussare alla sua porta vent’anni dopo. Il suo cammino si intreccia con quello di Canfeza, una giovane donna enigmatica che sembra custodire più segreti di quanti voglia ammettere. Ma cosa accade davvero in questa prima puntata? Quali verità del passato emergono? E perché l’incontro tra Mahir e Canfeza è destinato a cambiare tutto? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 12 aprile 2026: Mahir incontra Canfeza e il passato torna a perseguitarlo

Ricordo Di Una Notte, Anticipazioni: Mahir e il segreto del padre!Mahir e Canfeza: verità, amore e segreti in una città che osserva Il ritorno di Mahir accende una spirale di tensioni, sguardi sospetti e amori...

Racconto di una Notte su Canale 5 da domenica 12 aprileDopo l’annuncio, arrivato qualche mese fa, mancava soltanto la data di messa in onda.

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Il racconto della tragedia avvenuta in via Marturano a Palermo. VIDEO - facebook.com facebook

Meloni, il galleggiamento e l’assenza di un racconto di governo. Il problema è l’economia. E la fine del Pnrr. Quello di ieri è stato il primo intervento della campagna elettorale 2027. O 2026. Vedremo. x.com