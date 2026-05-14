Racconti rossoneri | 14 maggio l’addio di Sheva al Milan

Il 14 maggio segna una giornata significativa per i tifosi del Milan, poiché in questa data si è verificato l'addio di un ex calciatore al club. Questa decisione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e dei media sportivi. La notizia è stata condivisa attraverso comunicati ufficiali e ha suscitato reazioni tra coloro che seguono da vicino le vicende della squadra. Nessun dettaglio legale o procedurale è stato ancora reso pubblico riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa separazione.

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Per chi ha il Milan nel cuore, il 14 maggio è una data che non può lasciare indifferenti. Esattamente venti anni fa, Andrij Shevchenko dava l’addio al club rossonero dopo 173 gol in 316 presenze, lasciando la sensazione (poi tristemente verificatasi) che da quel momento nulla sarebbe stato come prima. Sheva è stato un fenomeno generazionale, Pallone d’Oro 2004 e idolo di un’intera tifoseria che, anche grazie alle sue reti, ha vissuto notti magiche, soprattutto in Champions League. Le immagini di quel pomeriggio del 2006 lo ritraggono sugli spalti di San Siro, fianco a fianco con i tifosi della Curva Sud: in campo si stava giocando un Milan-Roma pressoché ininfluente ai fini della classifica, l’ucraino non venne convocato ma i rossoneri vinsero ugualmente. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Racconti rossoneri | 14 maggio, l’addio di Sheva al Milan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Milan, Akè verso l’addio al Manchester City: occasione per i rossoneri?Come sappiamo, il Milan è impegnato a chiudere al meglio il proprio campionato, conquistando un posto nella prossima edizione della Champions League. Allegri lascia il Milan? I rossoneri potrebbero dire addio al tecnico e aprire un nuovo ciclo da luglio. La rivelazione di CriscitielloPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Argomenti più discussi: Il Milan entra nella la storia col Sassuolo, ma in negativo: la statistica da horror dei Rossoneri; Milan in ritiro: la storia dei precedenti rossoneri; LIVE MN - Primavera, Parma-Milan (4-2): rossoneri avanti di due gol, poi i gialloblu ribaltano il risultato; Il tifoso del Milan è disperato.