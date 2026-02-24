Allegri lascia il Milan? I rossoneri potrebbero dire addio al tecnico e aprire un nuovo ciclo da luglio La rivelazione di Criscitiello

Allegri lascia il Milan a causa di divergenze con la dirigenza sulla strategia futura. La possibile partenza del tecnico potrebbe portare a un cambiamento di rotta nel club, con l’arrivo di un nuovo allenatore già previsto per la prossima stagione. I rumors indicano che la decisione potrebbe essere comunicata entro fine mese. La situazione resta in evoluzione e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

Allegri lascia il Milan? Secondo Criscitiello il tecnico toscano potrebbe decidere di abbandonare i rossoneri per iniziare una nuova avventura. Il mercato degli allenatori si infiamma improvvisamente, portando alla luce una frattura che potrebbe cambiare il volto della prossima Serie A. In un clima di incertezza tecnica e societaria, il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan appare oggi più nebuloso che mai. A lanciare l’indiscrezione che sta scuotendo l’ambiente rossonero è stato Michele Criscitiello che, ai microfoni di Sportitalia, ha tracciato un quadro preoccupante del legame tra il tecnico livornese e la dirigenza milanese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Allegri lascia il Milan a fine stagione Clamorosa rivelazione di Criscitiello - facebook.com facebook

L’analisi tattica di #MilanComo 1-1 non lascia spazio a dubbi: ci manca coraggio! Allegri la prepara bene, mancano le giocate… Invece ormai Fabregas ha imparato proprio dai risultatisti… x.com