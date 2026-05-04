Calciomercato Milan Akè verso l’addio al Manchester City | occasione per i rossoneri?

Il calciomercato del Milan si sta infittendo con l’indiscrezione che vede il difensore dell’academy del Manchester City in uscita. La società rossonera sta valutando un possibile intervento per rinforzare la linea difensiva, mentre il giocatore sarebbe vicino a lasciare lo scorso club. La situazione si sviluppa in un momento in cui la stagione sta volgendo al termine, e le trattative di mercato continuano a muoversi.

Come sappiamo, il Milan è impegnato a chiudere al meglio il proprio campionato, conquistando un posto nella prossima edizione della Champions League. Dopo moltissimi mesi al secondo posto in classifica, ad oggi i rossoneri risiedono al terzo posto a quota 67 punti, solamente due in più rispetto alla Juventus quarta, ferma a quota 65. Con la fine della Serie A ormai vicina, i rossoneri iniziano a pensare a quello che sarà il calciomercato. Nelle ultime ore, un nome che sta circolando attorno ai colori rossoneri è quello di Nathan Akè, calciatore olandese classe '95 del Manchester City. Secondo quanto riferito da Joost Blaauwhof, il difensore degli 'Oranje' è pronto a dire addio ai lancieri dopo ben 6 stagioni passate in Premier League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Akè verso l’addio al Manchester City: occasione per i rossoneri? Notizie correlate Leggi anche: Mercato Milan, occasione Ake: possibile addio al Manchester City in estate. Ultime Calciomercato Milan, Aké possibilità concreta. Romano: “Sta valutando l’addio al Manchester City”Il Milan, con la qualificazione in Champions quasi raggiunta (mancano 6 punti in 4 gare), sta iniziando a programmare la prossima stagione con... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Calciomercato Milan, Aké proposto: le cifre e le ultime; Aké valuta l'addio al Manchester City: cosa sta succedendo e cosa filtra sul Milan; Il difensore del futuro arriva dal Manchester City? Possibile occasione Aké, il Milan valuta l'affare; Calciomercato Milan, torna di moda Aké: le ultime news. Akè verso l'addio al Manchester City: la Juve e le milanesi sono interessateNathan Akè, difensore centrale classe 1995 della nazionale olandese, potrebbe lasciare il suo attuale club, il Manchester City, al termine di questa stagione. Come riportato da ... tuttojuve.com Calciomercato Milan, Moretto: “Konè I rossoneri hanno parlato con l’entourage” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com #Mateta e il #Milan, non è ancora finita Ecco l'indizio che può riaprire tutto #SempreMilan #Calciomercato. Leggi tutto nei commenti. - facebook.com facebook