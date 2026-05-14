Raccontare la Chiesa e il mondo secondo Leone XIV | incontro con il vaticanista Francesco Grana

In una serata romana alla vigilia del Conclave del maggio 2025, il vaticanista di Il Fatto Quotidiano osservò l’allora cardinale Prevost con attenzione, notando negli occhi una determinazione che avrebbe poi portato alla sua elezione come papa. In un'intervista, Grana ha raccontato come quella passeggiata abbia rappresentato un momento di svolta nel suo rapporto con il mondo ecclesiastico e il Papa, offrendo uno sguardo diretto sulle dinamiche vaticane.

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Una passeggiata nel tardo pomeriggio romano, alla vigilia del Conclave del maggio 2025, e uno sguardo colto negli occhi dell'allora cardinale Prevost.in quel momento Francesco Grana, vaticanista de Il Fatto Quotidiano, maturò la certezza che l’allora cardinale statunitense sarebbe stato il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La crisi della Chiesa - Perdono senza condizioni e Mater Populi fidelis (18) Sullo stesso argomento Papa Francesco, Leone XIV: "Ha donato tanto alla Chiesa promuovendo la fratellanza"“Vorrei ricordare in questo primo anniversario della sua morte Papa Francesco, che ha lasciato, ha donato tanto alla Chiesa, con la sua vita, la sua... Locri, la scuola e la Chiesa: nuovi linguaggi tra Francesco e Leone XIV? Punti chiave Come cambiano i messaggi del Vaticano tra Francesco e Leone XIV? Chi guiderà il confronto tra la scuola e la Diocesi di Locri? Quali... Si parla di: Domani torna in edicola Avvenire di Calabria: la maternità, il caso Moro, la sfida elettorale per Reggio e il primo anno di Leone XIV; Il vaticanista Francesco Grana a Reggio Calabria per raccontare la Chiesa e il mondo secondo Leone XIV. Il vaticanista Francesco Grana a Reggio Calabria per raccontare la Chiesa e il mondo secondo Leone XIVUna passeggiata nel tardo pomeriggio romano, alla vigilia del Conclave del maggio 2025, e uno sguardo colto negli occhi dell’allora cardinale Prevost… in quel momento Francesco Grana, vaticanista de I ... strettoweb.com