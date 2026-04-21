Papa Francesco Leone XIV | Ha donato tanto alla Chiesa promuovendo la fratellanza

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, si ricorda il suo contributo alla Chiesa attraverso la vita, la testimonianza, le parole e i gesti. Una figura che ha promosso la fratellanza e lasciato un segno significativo nel mondo religioso. Le parole di un altro pontefice, Leone XIV, sottolineano il suo impegno e il valore dei suoi gesti. Un ricordo che si rinnova con rispetto e riconoscenza.

“Vorrei ricordare in questo primo anniversario della sua morte Papa Francesco, che ha lasciato, ha donato tanto alla Chiesa, con la sua vita, la sua testimonianza, la sua parola e i suoi gesti. Per quello che ha fatto vivendo veramente la vicinanza ai più poveri, a quelli più piccoli, ai malati, ai bambini, agli anziani”. Così Papa Leone XIV ha ricordato il suo predecessore, morto un anno fa, parlando con i giornalisti sul volo dall’Angola alla Guinea Equatoriale. Francesco, ha detto ancora Prevost, “ha lasciato tanto alla Chiesa con la sua testimonianza e la sua parola”. “Tante cose” si potrebbero ricordare di Jorge Mario Bergoglio, ma...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Francesco, Leone XIV: "Ha donato tanto alla Chiesa promuovendo la fratellanza" Papa Leone XIV a Ostia: “La parrocchia sia casa aperta per tutti Notizie correlate Un anno fa moriva papa Francesco, Leone XIV: "Raccogliamo l'eredità di Bergoglio promuovendo la fratellanza""Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro Papa Francesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Leggi anche: L’effetto collaterale che Trump non ha calcolato: voleva isolare Papa Leone XIV, ma ha unito la Chiesa intorno al Papa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Papa Francesco, a un anno dalla morte il ricordo di Leone XIV; Papa Leone XIV e l’eredità di Papa Francesco; Il Papa in Guinea Equatoriale: 'Mondo ferito dalla prepotenza'; Papa Francesco un anno dopo. Il rilancio di Leone XIV. Leone XIV rende omaggio a Papa Francesco, a un anno dalla sua morteGrande dono per tutta la Chiesa e per tutto il mondo Malabo, 21 apr. (askanews) - Durante il volo da Luanda, in Angola, a Malabo, in Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Papa ... ilmattino.it Papa Francesco, Leone XIV e Giorgia Meloni lo ricordano a un anno dalla morte: i messaggi sui social per il PonteficeIl ricordo di Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Bergoglio A un anno dalla morte di Papa Francesco, il suo lascito torna ... affaritaliani.it We Play For Peace: “Anche il calcio sente la mancanza di Papa Francesco” Approfondisci qui - facebook.com facebook #PapaFrancesco svelata la lapide a Santa Maria Maggiore, sostò 126 volte davanti alla Salus Populi Romani È stata svelata oggi, nel primo anniversario della morte di Papa Francesco, la lapide commemorativa posta nella Cappella Paolina della Basili x.com