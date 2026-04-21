Papa Francesco Leone XIV | Ha donato tanto alla Chiesa promuovendo la fratellanza

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, si ricorda il suo contributo alla Chiesa attraverso la vita, la testimonianza, le parole e i gesti. Una figura che ha promosso la fratellanza e lasciato un segno significativo nel mondo religioso. Le parole di un altro pontefice, Leone XIV, sottolineano il suo impegno e il valore dei suoi gesti. Un ricordo che si rinnova con rispetto e riconoscenza.

“Vorrei ricordare in questo primo anniversario della sua morte Papa Francesco, che ha lasciato, ha donato tanto alla Chiesa, con la sua vita, la sua testimonianza, la sua parola e i suoi gesti. Per quello che ha fatto vivendo veramente la vicinanza ai più poveri, a quelli più piccoli, ai malati, ai bambini, agli anziani”. Così Papa Leone XIV ha ricordato il suo predecessore, morto un anno fa, parlando con i giornalisti sul volo dall’Angola alla Guinea Equatoriale. Francesco, ha detto ancora Prevost, “ha lasciato tanto alla Chiesa con la sua testimonianza e la sua parola”. “Tante cose” si potrebbero ricordare di Jorge Mario Bergoglio, ma...🔗 Leggi su Lapresse.it

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