Locri la scuola e la Chiesa | nuovi linguaggi tra Francesco e Leone XIV

A Locri si apre un nuovo capitolo nei rapporti tra scuola e Chiesa, con i messaggi diffusi dai rappresentanti del Vaticano. In particolare, si osserva un'evoluzione nel linguaggio tra il papa attuale e il predecessore, Leone XIV. Resta da chiarire chi assumerà il ruolo di coordinatore nel dialogo tra le istituzioni scolastiche e la Diocesi locale. La situazione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle modalità di comunicazione ufficiale.

? Punti chiave Come cambiano i messaggi del Vaticano tra Francesco e Leone XIV?. Chi guiderà il confronto tra la scuola e la Diocesi di Locri?. Quali strumenti digitali riceveranno gli studenti per decodificare la fede?. Perché il dialogo tra sindaco e vescovo è cruciale per il territorio?.? In Breve Sabato 16 maggio 2026 presso l'Aula Magna Costantino Dardi del Liceo Zaleuco.. Partecipano la dirigente Carmela Rita Serafino e il sindaco Giuseppe Fontana.. Relazione del vaticanista Francesco Antonio Grana con gestione di Rocco Muscari.. Chiusura dell'incontro a cura del vescovo Francesco Oliva per la comunità locale.. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 9:30, l’Aula Magna Costantino Dardi del Liceo Scientifico Zaleuco di Locri ospiterà il dibattito dal titolo Comunicare la Chiesa oggi: da Papa Francesco a Leone XIV.🔗 Leggi su Ameve.eu

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