Le bambole in porcellana sono tra i giocattoli vintage più apprezzati e molte di esse raggiungono quotazioni superiori ai 5.000 euro. La loro alte quotazioni sono legate a caratteristiche specifiche che ne determinano il valore, come la provenienza, lo stato di conservazione e l’epoca di produzione. In ambito collezionistico, esistono particolari modelli considerati rari o di alta qualità, che attirano l’attenzione di appassionati e esperti. Per verificare l’autenticità e il valore di queste bambole, è importante conoscere alcuni elementi distintivi e criteri di valutazione.

Roma, 14 maggio 2026 – Tra i giocattoli vintage più amati spiccano senza dubbio le bambole in porcellana. Un tempo protagoniste nei salotti delle nostre nonne, oggi sono ricercatissime dai collezionisti che, per alcuni esemplari più rari, possono pagare fino a 5.000 euro. Ma cos’è che trasforma un vecchio gioco d'infanzia in un pezzo da museo per cui gli appassionati farebbero follie? I marchi che definiscono il prestigio. Perché una bambola antica sia considerata di immenso valore deve avere la firma del maestro che l’ha realizzata. Nelle aste internazionali, il nome più importante è quello del francese Jumeau. Non da meno è Armand Marseille, la cui fama resta legata alla perfezione del suo biscuit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quotazioni bambole di porcellana, perché alcune valgono oltre 5mila euro e come riconoscerle

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