Sporcizia e cibo non tracciabile | multa di oltre 5mila euro a Monfalcone

A Monfalcone, la polizia locale ha rilevato numerose irregolarità in un negozio di generi alimentari gestito da un cittadino cinese. Sono state trovate sporcizia e cibo non tracciabile, e per questo motivo è stata applicata una multa superiore ai 5.000 euro. Le verifiche hanno evidenziato problemi di natura amministrativa e igienico-sanitaria.

Diverse irregolarità di natura amministrativa e igienico-sanitaria sono state rilevate dalla polizia locale di Monfalcone in un esercizio commerciale di generi alimentari gestito da un cittadino cinese. L'uomo dovrà pagare multe per 5600 euro.In particolare, è stata accertata la presenza di.