Meldola raccolti oltre 5mila euro per l’Ail

A Meldola, il concerto tributo ai Queen organizzato dal Lions Club Forlì Host al Teatro Dragoni ha raccolto oltre 5.000 euro a favore dell’Ail. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e ha contribuito alla raccolta fondi destinata all’associazione. La serata ha confermato l’interesse della comunità per iniziative benefiche di questo tipo.

Successo per il concerto tributo ai Queen, organizzato dal Lions Club Forlì Host al Teatro Dragoni di Meldola. L’intero incasso di 5.350 euro sarà donato all’ Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma (Ail) Forlì-Cesena. I presenti hanno apprezzato molto l’esibizione del gruppo Killer Queen, costituito nel 1995 da alcuni musicisti toscani, che è divenuta punto di riferimento per i fan italiani dei Queen, tanto da essere riconosciuto come ‘tribute band ufficiale’ per l’Italia. Il concerto di Meldola ha permesso al Lions Club Forlì Host di raccogliere una cifra consistente, anche grazie al determinante apporto degli sponsor:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meldola, raccolti oltre 5mila euro per l’Ail Articoli correlati Obiezione alle spese militari, oltre 200 adesioni e 5mila euro raccolti per Srebrenica“La spesa per il riarmo supera i 32 miliardi di euro e aumenta di oltre il 20% rispetto alle ultime due leggi di bilancio. L’evento "Judo for Lilith". Raccolti e donati 5mila euroSi è svolto ieri a Fucecchio il secondo Trofeo "Judo for Lilith", manifestazione sportiva che ha visto la partecipazione di circa 400 piccoli judoka,...