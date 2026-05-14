questore sospesa la scia di somministrazione di alimenti e bevande di un bar in provincia di arezzo

Il questore della provincia di Arezzo ha deciso di sospendere la segnalazione certificata di inizio attività relativa a un bar situato nella stessa provincia. La sospensione è stata adottata ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di legge in materia di pubblica sicurezza. La decisione riguarda esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La comunicazione ufficiale è stata effettuata nelle ultime ore.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Sospesa dal questore della provincia di Arezzo la s.c.i.a. di somministrazione di alimenti e bevande di un bar in provincia di Arezzo ai sensi dell'articolo 100 t.u.l.p.s.. A seguito di fatti accaduti nello scorso fine settimana in un bar della Provincia di Arezzo dove sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Caprese Michelangelo (AR), il Questore della Provincia di Arezzo, valutata la gravità dell'episodio che ha visto contrapposte più persone con volontà reciproca di attentare all'altrui incolumità, ha sospeso da oggi e per giorni 7, la S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande dell'esercizio pubblico teatro delle violenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Questore, sospesa la s.c.i.a. di somministrazione di alimenti e bevande di un bar in provincia di Arezzo

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