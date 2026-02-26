Un ex questore di Arezzo ha annunciato il suo supporto alla candidatura di un proprio collega. La sua adesione si inserisce in un momento di grande attenzione politica nella città, con il coinvolgimento di figure provenienti dal mondo delle forze dell’ordine. La decisione ha suscitato discussioni tra gli osservatori, mentre la campagna elettorale continua a svilupparsi.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – «Con grande piacere raccogliamo l’adesione del Già Questore di Arezzo Felice Addonizio, che ha scelto di entrare nella squadra che si candida a sostegno di Beppe Angiolini». Di seguito la lettera inviata: «Carissimo Beppe Angiolini, sono molto lieto di aderire alla proposta di far parte della squadra e di aderire al progetto. Sono assolutamente convinto che la nostra Arezzo, dove ho scelto di vivere, abbia necessità di una nuova governance che metta al centro gli interessi della città e soprattutto dei suoi cittadini, fuori ed al di là delle logiche partitiche che possono condizionare scelte ed indirizzi. Per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ex questore Questore di Arezzo Felice Addonizio sposa la candidatura di Beppe Angiolini

Il commercialista Gino Faralli sostiene la candidatura di Beppe Angiolini“Ho partecipato con grande interesse alla presentazione del progetto di lista civica di Beppe Angiolini.

Leggi anche: Nomi e strategie dell'Arezzo che si sta muovendo per la candidatura di Beppe Sugar

Temi più discussi: Lutto nella Polizia di Stato, muore ex questore di Caserta; LA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA RICORDA IL QUESTORE GIOVANNI PALATUCCI; Reati e sicurezza nel Salento: sette provvedimenti del questore; Violenza davanti ai figli, graffi e casa devastata: 30enne ammonito dal Questore.

L’ex questore Questore di Arezzo Felice Addonizio sposa la candidatura di Beppe AngioliniArezzo, 26 febbraio 2026 – «Con grande piacere raccogliamo l’adesione del Già Questore di Arezzo Felice Addonizio, che ha scelto di entrare nella squadra che si candida a sostegno di Beppe Angiolini». lanazione.it

Sospesa dal Questore per trenta giorni l’attività di una sala scommesse/vltArezzo, 26 febbraio 2026 – Il Questore della Provincia di Arezzo ha sospeso da oggi, per trenta giorni, la licenza dell’attività di una sala scommesse/vl t regolarmente autorizzata all’esercizio ed ... lanazione.it

Spaziolibero Moda Mobili Arezzo. Bill Summers · Come Into My Life. nuovi arrivi casa = felicità! Forse a voi non fa lo stesso effetto ma io quando porto a casa qualcosa di nuovo sono felice e tutti gli equilibri si rompono per trovare nuove conformazioni! Evoluzi - facebook.com facebook