Sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute aggiunte in migliaia di alimenti e bevande negli USA

Negli Stati Uniti, più di cento sostanze chimiche potenzialmente dannose sono state incorporate in migliaia di alimenti, bevande e integratori venduti senza che la Food and Drug Administration ne fosse informata. Queste sostanze sono state aggiunte senza notifiche ufficiali all’agenzia, che si occupa di regolamentare i prodotti alimentari e farmaceutici. La questione riguarda la sicurezza di molti prodotti disponibili sul mercato.

Più di cento sostanze potenzialmente pericolose per la salute sono state aggiunte in alimenti, bevande e integratori venduti negli USA senza avvertire la Food and Drug Administration, l'agenzia federale che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Decine di sostanze chimiche pericolose nelle extension per capelli”: l’allarme di uno studio negli UsaUno studio negli Stati Uniti ha analizzato oltre 40 tipi di extension tra quelli più venduti online e nei negozi.

Potenzialmente pericolose per la salute: sequestrate 110mila decorazioni e prodotti nataliziSono oltre 110 mila gli articoli sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Bergamo che hanno segnalato in via amministrativa...

Altri aggiornamenti su Sostanze chimiche.

Temi più discussi: Cuffie con sostanze pericolose: ecco i modelli segnalati (e come proteggersi); Quando non bisognerebbe mai mettere la plastica nel microonde? Attenti al rischio invisibile; Pasti pronti (in plastica) da microonde, danni alla salute. Aumentano il rischio di tumori e infarti. Quali evitare nei supermercati; Non scalderai più in microonde i cibi nei contenitori di plastica dopo aver letto questo report (anche se ti dicono che è sicuro).

Cuffie con sostanze chimiche pericolose: ecco i modelli segnalati (e come proteggersi)L’allarme arriva da un gruppo di ricerca che ha analizzato 81 dispositivi venduti in Europa, di brand più e meno noti, chiedendo norme più severe per limitare l’uso di questi additivi nel settore tecn ... today.it

Sostanze pericolose sul Lavoro: sicurezza, rischi e normativeInformazioni sui rischi delle sostanze pericolose sul lavoro: tipologie chimiche, effetti sulla salute, esposizione professionale, misure di prevenzione, normative europee e strumenti OSHA per garanti ... puntosicuro.it

“L’incontro di due personalità è come il contatto di due sostanze chimiche: se c’è una reazione, entrambe vengono trasformate.” Carl Gustav Jung facebook