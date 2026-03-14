Mi hanno proposto uno stipendio per guardare video sui social 10 euro per ogni clip | ho accettato

Una proposta di lavoro prevede di guardare video su TikTok in cambio di 10 euro per ogni clip visualizzata. La persona ha deciso di accettare l'offerta, che consiste nel ricevere un pagamento per il tempo dedicato a guardare i contenuti sui social. La proposta è stata presentata come un'opportunità di guadagno tramite una semplice attività online.

Un video su TikTok diventa un'offerta di lavoro. La proposta è interessante: si può guadagnare semplicemente guardando video sulla piattaforma. Più ne guardi, più guadagni. Mi sono iscritto a questo servizio per vedere dove portava la catena di link. Dopo qualche giorno sono stati aggiunti a un gruppo WhatsApp pieno di bot. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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