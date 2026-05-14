Quel modello agricolo senza eguali che sopravvive nella pianura emiliana | vi racconto le Partecipanze Agrarie

Le Partecipanze Agrarie sono un modello agricolo storico radicato nella pianura emiliana, con origini che risalgono a circa mille anni fa. Si tratta di una forma di proprietà collettiva che richiama la multiproprietà e la compartecipazione, ma si distingue per la sua unicità e lunga tradizione nel territorio. Queste strutture sono state alla base di importanti opere agricole e continuano a rappresentare un esempio di gestione condivisa delle terre nella regione.

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