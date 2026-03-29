Giulia e Stefano si trovano in una stanza da imbiancare, mentre i due sono distesi a letto con i capelli disordinati. Stefano esprime la sua felicità, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni. La scena si svolge all’interno di un atto unico che si presenta come apocrifo, attribuito a Vincenzo Rovi.

Da un atto unico apocrifo di Vincenzo Rovi. (Giulia e Stefano sono a letto, i capelli arruffati.) STEFANO: Sono felice. E tu? GIULIA: Non diamoci del tu. Eviteremo di sbagliarci davanti a mio marito. Continuiamo a darci del voi. STEFANO: Giusto. GIULIA: Quando vi ho condotto a vedere la camera da imbiancare non immaginavo quello che sarebbe avvenuto. STEFANO: Vi credo. Anch’io vi ho seguito senza malizia. Il colpevole è vostro marito. GIULIA: Mio marito? STEFANO: Naturale. Il signor Rizzo, che poi sono io, è venuto in casa del signor Carena. Una signora gli ha aperto la porta: la signora Carena.“C’è il signor Carena?” ha chiesto il signor Rizzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando vi ho condotto nella camera da imbiancare non immaginavo quel che sarebbe avvenuto”

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