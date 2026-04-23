Fatti di grande rilevanza che non vi posso riferire Quel segreto di Scarpinato e il quesito senza risposta

Un passaggio di un verbale del 29 luglio 1992 riporta una frase in cui si afferma che ci sono “fatti di grande rilevanza” che non si possono comunicare. La frase ha riacceso l’interesse di chi si occupa di indagini e di questioni legate a documenti datati. La richiesta di conoscere quali siano tali fatti rimane senza risposta, lasciando aperto il mistero su quanto sia stato nascosto.

Quali sono i «fatti che non vi posso riferire ma che sono di grandissima rilevanza?» C'è una frase, sepolta in un verbale del 29 luglio 1992, che oggi pretende finalmente una risposta. A pronunciarla fu Roberto Scarpinato, allora pubblico ministero a Palermo, davanti al Consiglio superiore della magistratura, appena dieci giorni dopo la strage di via D'Amelio dove perse la vita Paolo Borsellino e la sua scorta. Siamo nel pieno della più grave emergenza della storia repubblicana e Scarpinato, chiamato a riferire su ciò che accadeva all'interno della Procura di Palermo, decide di mettere a verbale una dichiarazione che ancora oggi suona come una deflagrazione rimasta senza eco: esistono «fatti che non vi posso riferire ma che sono di grandissima rilevanza».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Fatti di grande rilevanza che non vi posso riferire”. Quel segreto di Scarpinato e il quesito senza risposta Notizie correlate Scarpinato si difende: "A Natoli chiedevo di riferire una verità in commissione""Tenuto conto che gli organi di stampa dell’area di centrodestra continuano ad attaccarmi per una conversazione con Natoli, insinuando un accordo... Leggi anche: Tutte le risposte alle domande che vi siete fatti guardando il trailer di Dune 3 Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Acs, le notizie di oggi; Ospedale di Livorno, la questora Stellino con la Polizia di Stato in visita ai piccoli pazienti della Pediatria; Il dono della vita nel sistema trapiantologico italiano: AIDO al Senato della Repubblica il 28 aprile; Sentenza penale irrevocabile di assoluzione e processo tributario: la decisione della Consulta. La polizia ha compiuto rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti - facebook.com facebook