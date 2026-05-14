Nel Ferragosto del 2015, tre sub milanesi, tutti esperti, si immersero nelle acque dell’Isola di Sangalaki, nel Borneo, in Indonesia. Da allora, non sono più stati ritrovati e le ricerche non hanno portato a risultati concreti. Sono trascorsi 11 anni senza che siano state chiarite le circostanze della loro scomparsa né sono stati forniti dettagli ufficiali sulla vicenda. La vicenda resta aperta, senza che siano state fatte nuove indagini o dichiarazioni ufficiali.

Milano – Era Ferragosto del 2015. Tre amici milanesi, sub esperti, si immersero nelle acque dell’Isola di Sangalaki, nel Borneo, in Indonesia. Un'escursione organizzata con tanto di guida. Ma i tre non tornarono più in superficie. Sono trascorsi più di 10 anni. Cos'è successo a quei ragazzi? La verità non è mai emersa e la guida che li accompagnava, e che si è salvata, non è mai finita sotto processo. I sub scomparsi nel Borneo nel 2015 Quell'immersione sarebbe stata l’ultima avventura per i giovani milanesi prima del rientro in Italia dopo la vacanza. Ma è stata fatale per Alberto Mastrogiuseppe, di 36 anni, laureato alla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quei tre sub milanesi spariti nel Borneo e mai ritrovati: “I nostri 11 anni senza verità e giustizia”

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