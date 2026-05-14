Le autorità italiane hanno concluso a metà giugno la fase di tracciamento dei possibili contagi legati all'epidemia. Durante questa operazione, sono stati ricostruiti i contatti delle persone coinvolte, senza riscontrare mutazioni del virus rispetto alle versioni precedenti. La gestione dei contatti ha permesso di monitorare la diffusione e di contenere eventuali focolai, confermando l’efficacia delle misure adottate nella prima fase dell’emergenza.

L'Italia supera (per ora) la prova dei tracciamenti, cioè la ricerca dei possibili contagiati, una corsa contro il tempo fondamentale nella fase iniziale di un'allerta virus. Il «per ora» è d'obbligo. Ma va detto che la potenziale vigilia del primo focolaio di Hantavirus ha trovato tutti ai posti di comando, pronti a intervenire: ministero, Asl regionali, ospedali. La circolare ministeriale dell'11 maggio ha suddiviso la classificazione dei «contatti» da ricercare in base alla vicinanza con il potenziale soggetto infetto e in base al rischio. E ha subito allertato le compagnie aree perché segnalassero i passeggeri da controllare. La grossa difficoltà di questa partita è la componente internazionale: 23 i paesi con almeno un soggetto sospetto, diverse le regole di contenimento, diverse le misure di allerta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quei contatti da ricostruire. "Ma il virus non è mutato". Allerta finita a metà giugno

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