Quei contatti diretti tra Witkoff e Araghchi

Negli ultimi giorni è stato riattivato un canale di comunicazione diretto tra l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. La notizia è stata diffusa dal sito Axios, che ha citato fonti dell'amministrazione Trump. Questa riattivazione dei contatti viene riportata senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa comunicazione.

Il regime iraniano, decapitato dei leader, bombarda siti energetici strategici nel Golfo dopo i raid sul giacimento di South Pars, il più gran al mondo. Qatar: "A repentaglio la sicurezza energetica globale". Israele si prepara a controllare militarmente il Sud del Libano Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Donald Trump ha escluso la possibilità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran, affermando che Washington controlla la guerra, giunta ormai alla terza settimana. "Non voglio un cessate il fuoco. Sapete bene che non si fa un cessate il fuoco quando si sta letteralmente annientando la controparte", ha dichiarato il presidente statunitense ai giornalisti alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Today.it

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