Quest’anno in Italia sono stati assegnati 257 riconoscimenti Bandiera Blu a 257 Comuni, con 14 nuove assegnazioni e tre esclusioni rispetto all’anno precedente. In Calabria, quattro comunità hanno ottenuto questo riconoscimento: Amendolara, Falerna, Locri e Montegiordano. In provincia di Messina, invece, è stata riconosciuta Lipari. L’attribuzione si basa su criteri legati alla qualità delle acque e dei servizi offerti.

Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l'ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu, 35. Lo ha reso noto stamani la Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale con sede a Copenhagen. La Fee tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori. Le...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quattro nuove Bandiere Blu in Calabria: Amendolara, Falerna, Locri e Montegiordano. In provincia di Messina c'è Lipari

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