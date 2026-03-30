Meteo forti venti e neve in collina al Centro-Sud | allerta gialla in Calabria e a Messina e provincia

Un fronte di bassa pressione proveniente dai Balcani sta causando venti forti e neve nelle zone collinari del Centro-Sud. Le regioni centrali e meridionali hanno ricevuto un’allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse. Le correnti fredde hanno provocato un calo delle temperature e precipitazioni nevose che interessano le aree adriatiche centrali, con venti intensi che si sono fatti sentire sulle zone interessate.

Un’area di bassa pressione con correnti fredde dai Balcani verso le regioni centro-settentrionali del nostro Paese andrà a determinare un’intensa ventilazione e un marcato calo termico, con diffuse nevicate fino a quote di alta collina sulle aree adriatiche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 31 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Previste, inoltre, diffuse nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, forti venti e neve in collina al Centro-Sud: allerta gialla in Calabria e a Messina e provincia Articoli correlati Leggi anche: Mareggiate e forti venti, allerta gialla su Messina e provincia Maltempo a Reggio Calabria e in provincia, temporali e forti venti: scatta l'allerta giallaLa Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24 di domani,...