Si avvia Un anno con Grazia nel ricordo della grande Deledda

A Pesaro prende il via “Un anno con Grazia” dedicato a celebrare la figura di una delle voci più significative della cultura sarda e italiana. L’iniziativa prevede una serie di eventi tra incontri, letture, spettacoli e degustazioni, pensati per approfondire il patrimonio letterario e culturale della scrittrice. La programmazione si svolge nel rispetto di un formato che coinvolge diverse forme artistiche e culturali.

Con un percorso culturale di incontri, letture sceniche, degustazioni, concerti, installazioni e tanto altro, Pesaro vuole ricordare una delle voci più alte della cultura sarda e della letteratura italiana ed europea. In omaggio ai cento anni del Nobel a Grazia Deledda (1926-2026) la città dà il via domani ad una rassegna chiamata Un anno con Grazia. Un'iniziativa a cura dell'associazione culturale sarda Eleonora D'Arborea e frutto della collaborazione di enti pubblici, associazioni culturali e istituzioni scolastiche locali e nazionali. "Grazia Deledda era un'autrice di grande modernità che teneva corrispondenze con intellettuali di tutta Europa, quindi aperta al mondo" afferma Ninna Cabiddu, presidente dell'Associazione.