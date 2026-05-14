Quartieri Firenze | Palagi critica i fondi 60mila euro sono ridicoli

Un rappresentante dei quartieri di Firenze ha commentato negativamente i fondi destinati al verde pubblico, definendo i 60mila euro assegnati come insufficienti. La questione riguarda l’effettiva incidenza di questa cifra sul bilancio comunale e come influenzerà le modalità di gestione del verde nelle cinque zone interessate. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare le priorità di spesa e sulle ripercussioni pratiche di questa assegnazione limitata. Sono ancora da chiarire i dettagli relativi all’impatto concreto delle risorse disponibili.

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?? Punti chiave Quanto incide realmente la cifra di 60mila euro sul bilancio comunale? Come cambierà la gestione del verde pubblico nei cinque quartieri? Perché i fondi per le manutenzioni stradali non sono ancora pubblicati? Chi gestirà concretamente le spese una volta approvati i nuovi budget??? In Breve Stanziamento di 300.000 euro da ripartire tra le cinque circoscrizioni fiorentine. Palagi evidenzia 83 centesimi annui per cittadino, lo 0,02% del bilancio comunale. Delibera approvata il 26 fe . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quartieri Firenze: Palagi critica i fondi, “60mila euro sono ridicoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Decentramento, scontro sui fondi ai Quartieri. "60mila euro l’anno sono una cifra ridicola"Trecentomila euro complessivi da dividere tra i cinque Quartieri fiorentini, circa 60mila euro all’anno per ciascuna circoscrizione. Firenze, nuova strada Pistoiese Rosselli: assessore Giorgio ribadisce la scelta. Comitato e Palagi lo attaccanoFIRENZE – E’ polemica sulla nuova strada Pistoiese-Rosselli, già finanziata dalla Regione e al centro delle dichiarazioni di ieri, 9 marzo 2026, in... Argomenti più discussi: Fondi Quartieri, ira Palagi: 83 centesimi a residente. La replica: Primo passo; Decentramento a Firenze, polemica sui fondi ai quartieri: Troppo pochi per incidere. Firenze lancia la 'Polizia di prossimità': più controlli e più presenza nei Quartieri, dai giardini ai mercatiPiù controlli e più presenza nei quartieri: Palazzo Vecchio lancia il progetto Polizia di prossimità presentato oggi dalla sindaca Sara Funaro, dall’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municip ... 055firenze.it Firenze si colora di pace con un grande corteo di Carnevale che attraverserà tre quartieriFirenze, 9 febbraio 2026 – Non più due cortei separati, ma uno unico, capace di abbracciare ben tre quartieri di Firenze. È la grande novità che porta con sé la nuova edizione del Carnevale di Pace, l ... lanazione.it