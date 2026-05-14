Decentramento scontro sui fondi ai Quartieri 60mila euro l’anno sono una cifra ridicola

Nella città, la discussione sul decentramento si concentra sui fondi destinati ai Quartieri. Attualmente, sono previsti 300mila euro complessivi da distribuire tra cinque aree, con circa 60mila euro all’anno per ciascuna. Questa cifra è stata giudicata insufficiente da alcuni rappresentanti, che la considerano troppo bassa rispetto alle esigenze dei territori. La questione è al centro di un confronto acceso tra le parti coinvolte.

Trecentomila euro complessivi da dividere tra i cinque Quartieri fiorentini, circa 60mila euro all’anno per ciascuna circoscrizione. È l’ipotesi che, nelle ultime ore, sta facendo discutere il mondo politico cittadino sul tema del decentramento amministrativo. A sollevare il caso è il capogruppo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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