Firenze nuova strada Pistoiese Rosselli | assessore Giorgio ribadisce la scelta Comitato e Palagi lo attaccano

A Firenze, l’assessore Giorgio conferma la decisione di realizzare la nuova strada Pistoiese Rosselli, nonostante le critiche di un comitato e di un consigliere comunale. La Regione ha già messo a disposizione i fondi necessari per l’opera, che ha suscitato reazioni contrarie tra le opposizioni. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con le parti che continuano a esprimere le proprie posizioni.

FIRENZE – E’ polemica sulla nuova strada Pistoiese-Rosselli, già finanziata dalla Regione e al centro delle dichiarazioni di ieri, 9 marzo 2026, in Consiglio comunale, a Firenze, dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio che ha ribadito come sia l’amministrazione a decidere sulle opere strategiche per la città. La strada rientra nel piano complessivo che riguarda l’area ex Ogr, le ex Officine ferroviarie di Porta al Prato. All’attacco il comitato Salviamo Firenze, secondo il quale “i toni usati dall’assessore Giorgio sono frutto di un’idea distorta di politica, di nervosismo e di strumentalità. L’idea che chi vince le elezioni per 5 anni fa qualsiasi cosa, senza confrontarsi, senza partecipazione, in questi giorni pre-referendum Costituzionale è inquietante e richiama l’atteggiamento della premier Meloni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

