Quaranta minuti | Paolo Piccolo e la giustizia che attende

Un uomo di 26 anni, residente in un quartiere di Avellino, è deceduto nell’ottobre 2025, esattamente un anno dopo aver subito un'aggressione all’interno di una struttura carceraria. La vittima è stata colpita con pugni e calci per circa quaranta minuti mentre alcuni presenti osservavano senza intervenire. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e ha portato a un’indagine giudiziaria sulla condotta delle persone coinvolte.

Avellino – Paolo Piccolo aveva ventisei anni. Viveva a Barra. È morto nell'ottobre del 2025, un anno esatto dopo che qualcuno, dentro il carcere di Bellizzi Irpino, lo aveva ridotto in fin di vita a pugni e calci, per quaranta minuti, mentre altri guardavano.Questo è il fatto. Nudo e intero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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