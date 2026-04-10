Calcio a 5 quaranta minuti per sognare | alla Marabini la finale playoff

Nel campionato di calcio a 5, si avvicina la fase finale con la disputa della partita decisiva per la promozione. La squadra di Forlì si prepara a scendere in campo in una sfida di quaranta minuti, che potrebbe portarla alla conquista della finale playoff di Serie C1. L’incontro si svolgerà presso il campo della Marabini, luogo scelto per questa tappa importante della stagione.

È arrivato il momento decisivo della stagione per il Forlì, chiamato a giocarsi tutto nella finale playoff di Serie C1. Sabato alle 15, alla Palestra Luigi Marabini di Forlì, i biancorossi affronteranno il Due G Futsal Parma in una gara secca che vale l’accesso alla fase interregionale.La formula. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Calcio a 5 serie C1, playoff al via: Forlì–Gatteo è sfida da dentro o fuori al Pala MarabiniUna gara secca, senza appello, che decreterà una delle due finaliste per l’atto conclusivo in programma l’11 aprile, dopo la pausa pasquale Sabato,...

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Sadio Mané ha patito la fame. Ha lavorato nei campi. Ha giocato a calcio scalzo sulle strade sabbiose di Bambali, un villaggio nel Senegal più povero, dove suo padre è morto quando lui aveva sette anni. Sua madre non voleva che inseguisse un pallone. Vol - facebook.com facebook

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