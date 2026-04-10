A Montecarlo, sia Carlos Alcaraz che Jannik Sinner sono passati ai quarti di finale del Masters 1000, dopo aver ottenuto la qualificazione superando i loro avversari e concedendo un solo set nel percorso. Alcaraz, in vista di Parigi, avrà un torneo in più rispetto a Sinner, che ha già raggiunto questa fase. La sfida tra i due prosegue in questa fase della competizione.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno concesso un set, ma sono riusciti a regolare i rispettivi avversari nella terza frazione e si sono qualificati ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo ha avuto la meglio sull’argentino Tomas Martin Etcheverry ed è atteso dal kazako Alexander Bublik, mentre l’italiano ha prevalso contro il ceco Tomas Machac e oggi se la dovrà vedere contro il canadese Felix Auger-Aliassime. I due grandi rivali del panorama tennistico sono impegnati in una lotta a distanza per il numero 1 del mondo: al momento l’iberico svetta in testa alla graduatoria internazionale, ma l’altoatesino ha la possibilità di superarlo al termine della settimana sulla terra rossa del Principato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Montecarlo. Lo spagnolo avrà un torneo in più verso Parigi

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