Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo, che si giocherà domenica 12 aprile alle 15. Il montepremi complessivo dell’evento ammonta a circa 4,2 milioni di euro, con una quota di circa 760.000 euro destinata al vincitore. Tuttavia, il premio non include un jackpot milionario, e i guadagni dipendono dal risultato finale nel torneo.

Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.00) sulla terra rosa del Principato. Il fuoriclasse altoatesino ha strapazzato il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 6-4, imponendosi sul rivale per la terza volta consecutiva in una semifinale di tornei di questo calibro dopo i sigilli conseguiti nel mese di marzo a Indian Wells e a Miami. All’orizzonte ci sarà il match contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il padrone di casa Valentin Vacherot. Il numero 2 del mondo si è meritato l’approdo all’atto conclusivo di un Masters 1000...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner a Montecarlo? Il montepremi per la finale. E se vince il torneo… Non c’è il jackpot milionario!

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Il montepremi per la prima settimanaJannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open, ma il cammino nel primo Slam della stagione non è stato privo di insidie...

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Miami? Nuovo assegno milionario. E il bonus per il Sunshine Double…Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami, conquistando il prestigioso trofeo sul cemento statunitense dopo aver sconfitto il ceco Jiri Lehecka...