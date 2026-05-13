Lorenzo Musetti non prenderà parte al torneo del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione che si svolgerà sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. L’atleta ha annunciato di aver subito un infortunio che lo ha costretto a saltare l’appuntamento, comportando anche una perdita di punti importanti nel ranking. La sua assenza rappresenta una notizia rilevante nel panorama tennistico di questa stagione.

Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico, apparso già evidente agli Internazionali d’Italia, dove ha superato con fatica l’argentino Francisco Cerundolo per poi cedere contro il norvegese Casper Ruud agli ottavi di finale. Lo stesso 24enne ha spiegato nei dettagli l’entità dell’infortunio attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “ Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti salta il Roland Garros! Spiegata l’entità dell’infortunio, perderà punti pesanti nel ranking

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