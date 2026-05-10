Quando si gioca il derby Roma-Lazio? Le parole del questore

Da romatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Roma ha risposto a una domanda sul derby tra Roma e Lazio, affermando che la polizia è preparata a gestire eventi complessi. Ha aggiunto che, a suo avviso, sarebbe ragionevole evitare che le due squadre disputino le partite nello stesso momento. La data del prossimo incontro tra le due squadre non è stata ancora ufficialmente comunicata.

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Quando si gioca il derby Roma-Lazio? A rispondere ad una domanda specifica della stampa il questore di Roma Roberto Massucci: "Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso.🔗 Leggi su Romatoday.it

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