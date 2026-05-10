Quando si gioca il derby Roma-Lazio? Le parole del questore

Il questore di Roma ha risposto a una domanda sul derby tra Roma e Lazio, affermando che la polizia è preparata a gestire eventi complessi. Ha aggiunto che, a suo avviso, sarebbe ragionevole evitare che le due squadre disputino le partite nello stesso momento. La data del prossimo incontro tra le due squadre non è stata ancora ufficialmente comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui