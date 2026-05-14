La semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Roma si giocherà domani, con il match che coinvolgerà il tennista italiano alla ricerca di una finale. L'incontro si terrà nel pomeriggio, con orario ancora da definire, e sarà trasmesso in diretta su TV8. L’avversario del giocatore italiano sarà un atleta di livello internazionale, confermando il grande livello del torneo. La gara si svolgerà sulla principale corte del circolo sportivo, davanti a un pubblico di appassionati e appassionate.

La semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà tornare in campo domani, venerdì 15 maggio, il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, che se la vedrà con il vincente della sfida tra lo spagnolo Martin Landaluce ed il russo Daniil Medvedev. La sfida si giocherà sul Campo Centrale, e sarà la terza di giornata, con il programma che si aprirà alle ore 13.30, ma si giocherà in sessione serale, con inizio non prima delle ore 19.00: trattandosi della semifinale degli Internazionali d’Italia, l’AGCOM impone che questo match venga trasmesso anche in chiaro. La semifinale con Jannik Sinner sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in chiaro su TV8 HD. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la semifinale di Sinner a Roma: orario, avversario, programma TV8

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