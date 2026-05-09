La prossima partita di Jannik Sinner a Roma è prevista per lunedì 11 maggio, nel terzo turno dell’ATP Masters 1000. L’avversario sarà scelto tra l’australiano Alexei Popyrin e il ceco Jakub Mensik, quest’ultimo numero 26 del seeding. La sfida si svolgerà nel giorno stabilito e sarà trasmessa su TV8. La data e l’orario esatto dell’incontro non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Sarà uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding, l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: il match andrà in scena lunedì 11 maggio. Verranno definiti soltanto domani pomeriggio campo ed orario del match, anche se è probabile che si giochi sul Centrale in sessione pomeridiana, dato che l’esordio dell’azzurro è avvenuto in sessione serale e che gli eventuali ottavi saranno giocati già martedì dall’azzurro, idealmente ancora di sera. Il match del terzo turno di Jannik Sinner sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire), ma è probabile che ci sia la diretta in chiaro su TV8 HD.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner la prossima partita a Roma? Avversario, ipotesi orario e TV8

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