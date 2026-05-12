Il prossimo giovedì 14 maggio si disputerà il quarto di finale dell'ATP Masters 1000 di Roma con Jannik Sinner impegnato in campo. Il suo avversario sarà deciso tra il russo Rublev, testa di serie numero 12, e il qualificato Basilashvili, proveniente da un turno di qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta su TV8 e si ipotizza uno tra due orari possibili per l'inizio del match.

Sarà uno tra il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, ed il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, nel quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma: il match andrà in scena giovedì 14 maggio. Il match si giocherà sul Campo Centrale, mentre domani si conoscerà l’orario del match: la sessione pomeridiana inizierà alle ore 13.00, mentre quella serale scatterà alle ore 19.00. In entrambe le sessioni il match dei quarti maschili dovrebbe precedere la sfida delle semifinali femminili. Il match dei quarti di finale di Jannik Sinner sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire), ma è probabile che ci sia la diretta in chiaro su TV8 HD.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner i quarti a Roma? Due ipotesi di orario, avversario, programma TV8

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