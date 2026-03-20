Uomini e Donne | ecco quando andrà in onda la scelta di Sara

La scelta di Sara Gaudenzi nel programma Uomini e Donne è stata già annunciata, ma la messa in onda in televisione non è ancora avvenuta. Le anticipazioni hanno svelato il finale, e il pubblico attende di vedere la puntata in cui verrà annunciata ufficialmente. La trasmissione prevede di trasmettere la decisione di Sara in una prossima puntata.

La scelta di Sara Gaudenzi è ormai cosa fatta, ma in tv non è ancora arrivata.Il pubblico di Uomini e Donne, infatti, conosce già il finale grazie alle anticipazioni.Resta però un nodo centrale: quando verrà trasmessa la puntata su Canale 5. Le ultime notizie di oggi chiariscono meglio i tempi. E l’attesa, nel frattempo, continua a crescere. La scelta di Sara Gaudenzi è stata registrata lo scorso 12 marzo, ma come spesso accade nel programma di Maria De Filippi, tra registrazione e messa in onda passa un certo numero di puntate. Secondo le notizie aggiornate al 20 marzo, mancherebbero ancora diverse puntate prima di arrivare all’epilogo del trono. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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