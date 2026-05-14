Il bar di Loris compie 68 anni. Si trova a Comacchio e ha aperto i battenti più di mezzo secolo fa, nel 1958. Loris, che aveva appena cinque anni all’epoca, ricorda con precisione quegli anni e ha parlato di come il locale abbia visto passare molte personalità e clientela nel corso degli anni. La memoria di Loris si estende a eventi e incontri che, secondo lui, sono rimasti impressi nella sua vita e nel ricordo dei clienti.

Comacchio, 14 maggio 2026 – ‘Avevo cinque anni ma mi ricordo tutto, come se fosse ieri. Potrei scrivere un libro’. Cosa si ricorda Loris Martini, 67 anni, la sua famiglia partita tanto tempo fa dalla Romagna? ‘Che in quell’anno a lido degli Estensi le case erano undici, quattro strade, la chiesa non c’era nemmeno. Attorno campagna e mare, tanto mare’. Loris è il figlio di Agostino, morto ormai da tanti anni, che partì da Cesenatico per aprire il primo bar al lido Estensi, bar Martini, che sabato 16 maggio festeggia 68 anni di vita, correva l’anno 1958. ‘Beh sì. Non ci sono più i tempi d’oro, i lidi tanta bella gente e attori e imprenditori che arrivavano da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Quando agli Estensi venivano Mina e Pippo Baudo”, il bar di Loris taglia il traguardo dei 68 anni

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