Il Re Davide Ricci e la colonna sonora di Betobahia | il Carnevale di Gambettola taglia il traguardo dei 140 anni

Ieri si è tenuta l’edizione 2026 del Carnevale di Gambettola, una festa che quest’anno ha celebrato i 140 anni di tradizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e gruppi mascherati, con sfilate e spettacoli che si sono svolti nel centro della città. Tra gli eventi principali, la colonna sonora della manifestazione è stata curata dal

Presenti lungo il percorso dei carri allegorici anche l'Amministrazione comunale e i rappresentanti dei carnevali tedeschi Si è svolta ieri l’edizione 2026 del Carnevale di Gambettola, manifestazione che quest'anno ha tagliato il traguardo dei 140 anni di storia. L’evento ha richiamato il pubblico lungo il percorso della sfilata e nelle aree dedicate agli spettacoli. Tra gli ospiti presenti all'evento figura Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia. L’artista di San Mauro Pascoli ha presentato sul palco i nuovi brani composti per l’occasione, dedicati specificamente alla ricorrenza del Carnevale. Il fulcro della giornata è stato rappresentato dai carri allegorici, realizzati secondo i consueti standard di artigianato locale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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