maria ghergo taglia il traguardo dei cento anni

Maria Ghergo compie 100 anni dopo aver vissuto una vita dedicata alla famiglia e alle tradizioni di Montefiore. La causa di questa lunga esistenza risiede nella sua cura quotidiana e nel forte legame con le radici locali. La sua famiglia ha festeggiato il traguardo con una semplice cerimonia nella frazione, vicino al castello. La sua storia rappresenta un esempio di resistenza e di continuità per la comunità di Recanati.

Una nuova centenaria si aggiunge alla nutrita schiera degli arzilli nonnini recanatesi. Si tratta di Maria Ghergo che da sempre abita, insieme con la sua numerosa famiglia, nella frazione di Montefiore, all’ombra del castello. Lunedì ha festeggiato l’ambito traguardo anche con la presenza dell’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Roberto Bartomeoli e dal consigliere Pierluca Trucchia. I due rappresentanti del Comune hanno portato gli auguri della giunta e hanno regalato a Maria Ghergo un mazzo di fiori, un biglietto e una pergamena celebrativa realizzata per le cento candeline spente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

