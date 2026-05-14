Quand' ero Rossella | Mirella Alloisio incontra gli studenti del Bernardino di Betto

Il giorno 16 maggio, alle ore 11.00, la partigiana Mirella Alloisio incontrerà gli studenti e le studentesse del Liceo Artistico "Bernardino di Betto" presso il salone dell'Oasi Sant'Antonio di Perugia. L'incontro è l'ultimo della rassegna "A libri aperti. Incontri con gli autori in biblioteca".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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