Libertà è partecipazione | Maurizio Landini e Mirella Alloisio a Perugia

A Perugia si sono tenuti due incontri pubblici con Maurizio Landini e Mirella Alloisio, durante i quali si è parlato di libertà e di diritti. Landini ha sottolineato che la libertà non viene concessa, ma conquistata, e ha ricordato come la Costituzione italiana sia nata dalla vittoria contro fascismo e nazismo. Gli eventi hanno attirato diverse persone interessate a discutere di valori fondamentali e storia del Paese.

"La libertà non ce l’ha regalata qualcuno, è stata conquistata e la nostra Costituzione esiste proprio perché sono stati sconfitti fascisti e nazisti. La nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma soprattutto una Repubblica antifascista, che rimane un valore assolutamente decisivo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La partigiana Rossella e l’operaio Landini uniti nel segno della Resistenza, aspettando il 25 aprile

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