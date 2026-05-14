Bandiere Blu 2026 | confermata Messina fa il suo ingresso Lipari Salgono a dieci i comuni della provincia presenti

Per le Bandiere Blu 2026, la provincia di Messina conferma la presenza di dieci comuni, inclusa per la prima volta Lipari. La selezione, pubblicata dalla Foundation for Environmental Education, ha assegnato il riconoscimento a 257 località costiere e a 87 approdi turistici in tutto il paese. Tra queste, dieci si trovano nella provincia di Messina. La graduatoria riguarda le località che rispettano determinati criteri ambientali e di qualità dei servizi offerti ai turisti.

La provincia di Messina esulta e da oggi può vantare 10 comuni nel novero delle Bandiere Blu 2026. Il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) è andato a 257 comuni rivieraschi e 87 approdi turistici italiani, dieci dei quali ricadenti nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Quattro nuove Bandiere Blu in Calabria: Amendolara, Falerna, Locri e Montegiordano. In provincia di Messina c'è LipariSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu , 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i...

Leggi anche: Bandiere Blu 2026, in Lombardia salgono a 4: new entry Limone sul Garda

Temi più discussi: Bandiere Blu 2026, Calabria sul podio con 23 spiagge premiate; BANDIERE BLU 2026, IN PUGLIA BEN 27 VESSILLI: SUL GARGANO VIESTE, PESCHICI E LE ISOLE TREMITI; Bandiere Blu in Italia: le spiagge premiate regione per regione dove andare al mare quest’anno; La verità sulle Bandiere Blu 2026: perché la classifica delle spiagge che gira online è falsa (e quando arriverà quella ufficiale).

Bandiere Blu, la Liguria si conferma regina del turismo sostenibile nel 2026 x.com

Le Bandiere blu 2026 sventolano in 257 comuni e 87 approdi turisticiSono state assegnate oggi dalla Foundation for environmental education (Fee). Tra le new entry ci sono Amendolara e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Lipari in Sicilia, e Monte Argentario i ... rainews.it

Bandiere blu 2026, in Italia premiati 257 comuni. Chi entra e chi esceAumentano le bandiere blu in Italia, con la Liguria che è regina per numero di località del 2026. Le bandiere blu sono state assegnate ... iltempo.it