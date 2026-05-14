Qualiano pavimentazione divelta in via Santa Maria delle Grazie | pericolo in strada

A Qualiano, in via Santa Maria delle Grazie, la pavimentazione si è nuovamente sollevata dopo i lavori di ripristino. Le pietre sono tornate a muoversi, creando pericolo sia per chi cammina a piedi che per chi guida. Le segnalazioni di residenti e utenti della strada sono state fatte alle autorità, che stanno monitorando la situazione. La strada rimane chiusa o aperta al traffico, a seconda delle decisioni delle autorità competenti.

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Nuove segnalazioni: dopo i lavori di ripristino le pietre tornano a sollevarsi, creando rischi per pedoni e automobilisti nel centro abitato.. Medesima criticità in via Santa Maria delle Grazie, nel comune di Qualiano, dove la pavimentazione stradale risulta nuovamente danneggiata dopo gli interventi di ripristino. Secondo le segnalazioni, alcune pietre si sarebbero sollevate tornando a creare una situazione di pericolo per la circolazione veicolare e per i pedoni, in una zona densamente abitata del centro cittadino. In particolare, una delle pietre sarebbe stata temporaneamente spostata per evitare danni ai veicoli in transito, a conferma di una condizione di instabilità del manto stradale che continua a destare preoccupazione tra gli abitanti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, pavimentazione divelta in via Santa Maria delle Grazie: pericolo in strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Qualiano, panchina in cemento rovesciata: vandalismo in via Santa Maria delle GrazieDopo alberelli, mimose e fioriere, nel mirino dei vandali finiscono anche le panchine: una struttura in cemento rovesciata nella notte a Qualiano... L’ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, leader nel trattamento dell’ictusIl Santa Maria delle Grazie leader nel trattamento dell’ictus, grazie alle tempistiche valutate ogni trimestre, il presidio ospedaliero rientra nel...