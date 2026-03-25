Qualiano panchina in cemento rovesciata | vandalismo in via Santa Maria delle Grazie

Nella notte a Qualiano, una panchina in cemento è stata rovesciata in via Santa Maria delle Grazie. Nei giorni precedenti, vandalismi avevano coinvolto alberelli, mimose e fioriere nella stessa zona. La panchina danneggiata si trova tra le altre strutture che sono state prese di mira in modo ripetuto. La polizia sta indagando sugli episodi.

Dopo alberelli, mimose e fioriere, nel mirino dei vandali finiscono anche le panchine: una struttura in cemento rovesciata nella notte a Qualiano. Nuovo atto vandalico nella notte. Un’altra pagina di degrado si aggiunge al già lungo elenco di episodi che stanno colpendo il territorio di Qualiano. Questa volta l’attenzione dei vandali si è concentrata su una panchina in cemento rovesciata in via Santa Maria delle Grazie, segno evidente di un atto compiuto con deliberazione e, con ogni probabilità, in gruppo. Non si tratta di un gesto improvvisato o accidentale: sollevare e ribaltare una panchina in cemento richiede forza, coordinazione e tempo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, panchina in cemento rovesciata: vandalismo in via Santa Maria delle Grazie Articoli correlati Leggi anche: Qualiano, rimossi i rifiuti da Piazzetta Santa Maria delle Grazie Qualiano: potature errate, quattro alberi morti in via Santa Maria delle GraziePotature sbagliate a Qualiano: indignazione sui social e chiarimenti del Comune, ora si attende il ripristino degli alberelli morti.