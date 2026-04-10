Molte persone si trovano a vivere serate in cui, nonostante siano stanche, fatica ad addormentarsi. La mente sembra non voler rallentare e si lascia coinvolgere da pensieri che impediscono di trovare il sonno. In questi momenti, il tentativo di rilassarsi sembra vano, lasciando le persone a rigirarsi nel letto senza riuscire a chiudere gli occhi facilmente.

Ci sono sere in cui arrivi a letto distrutta, convinta di addormentarti subito, e invece succede il contrario: la mente continua a correre e tu ti rigiri fra le lenzuola, incapace di rilassarti. Spesso il problema si nasconde nelle abitudini serali che rovinano il sonno, piccoli gesti apparentemente innocui che ripeti ogni giorno senza pensarci e che finiscono per alterare il naturale equilibrio del corpo. A volte queste routine sono ancora più sottili: ti fanno addormentare, ma rendono il riposo più leggero e frammentato. Il risultato è che al mattino ti svegli già stanca, senza capire il perché. Per fortuna basta poco per invertire la rotta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quali sono le abitudini serali che ti rovinano il sonno?

Le peggiori abitudini che rovinano il sonno secondo la scienzaLavoro, impegni, stress: non è sempre facile trovare la serenità per addormentarsi.

Disturbi del sonno: «rumori fantasma» e ipersensibilità ai suoni. Che cosa sono, quali le cause e come gestirli per evitare che interferiscano sul riposoIn molti casi sono collegati all’acufene, cioè la percezione continua di fischi, ronzii o sibili nelle orecchie.

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