Qualcuno svegli Giorgia Meloni perché sta raccontando un’Italia che non esiste

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento al Senato, il primo ministro ha presentato un quadro dell’Italia che contrasta con i dati e le condizioni attuali. La sua esposizione ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, mentre alcuni osservatori evidenziano come le affermazioni non riflettano la situazione reale del Paese. La discussione si concentra ora sulla discrepanza tra quanto dichiarato e le informazioni disponibili pubblicamente.

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Nel suo "premier time" al Senato Giorgia Meloni ha mostrato una totale dissociazione dalla realtà del Paese. E se crede davvero a quel che dice, è ancora più grave.🔗 Leggi su Fanpage.it

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