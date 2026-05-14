Durante un intervento al Senato, il primo ministro ha presentato un quadro dell’Italia che contrasta con i dati e le condizioni attuali. La sua esposizione ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, mentre alcuni osservatori evidenziano come le affermazioni non riflettano la situazione reale del Paese. La discussione si concentra ora sulla discrepanza tra quanto dichiarato e le informazioni disponibili pubblicamente.

Nel suo "premier time" al Senato Giorgia Meloni ha mostrato una totale dissociazione dalla realtà del Paese. E se crede davvero a quel che dice, è ancora più grave.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Qualcuno svegli Giorgia Meloni, perché sta raccontando un’Italia che non esiste; Scuola, studenti e docenti in corteo a Genova: Sveglia al Governo, l’istruzione pubblica non si vende. Traffico nel caos -; Meloni dà la sveglia sull’immigrazione e accelera l’acquisto di altro gas azero; Meloni dà la sveglia sull’immigrazione e accelera l’acquisto di altro gas azero.

Spero che la svegli, è da quando ha perso il referendum che sta facendo cazzate di continuo ( come se prima avesse fatto meglio, visto la disgustosa presa delle distanze da Israele ) sta peggiorando in modo verticale. @GiorgiaMeloni è irriconoscibile, e Trum x.com

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