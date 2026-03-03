Zelensky elogia Giorgia Meloni è intelligente l' Italia ci aiuta come può perché so che non avete molto

Il presidente ucraino ha commentato positivamente il ruolo della premier italiana, definendola intelligente e riconoscendo gli sforzi dell’Italia nel fornire assistenza all’Ucraina. Durante un intervento pubblico, ha anche menzionato la questione iraniana, senza entrare nei dettagli. La sua dichiarazione si concentra su un apprezzamento diretto nei confronti della leader italiana e sulle sue parole riguardo all’impegno del Paese.

Volodymyr Zelensky ha parlato, in esclusiva al Corriere della Sera, dello scenario in Medioriente dopo l’attacco Usa-Israele all’Iran, di come cambieranno le necessità difensive dell’Ucraina e di un possibile indebolimento di Vladimir Putin visto il colpo che ha ricevuto il regime di Teheran. E poi il presidente ucraino ha parlato anche dell’Italia e di Giorgia Meloni: “Lei è intelligente. L’Italia ci aiuta militarmente come può, so che non avete molto”. Zelensky elogia Giorgia Meloni Guerra in Iran, cosa cambia per l'Ucraina Il ruolo di Putin e l'attacco all'Iran Giorgia Meloni sulla guerra all'Iran Meloni e il ruolo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

