Ecco perché Giorgia Meloni sta facendo piazza pulita

In meno di un giorno, il governo ha annunciato diverse sostituzioni ai vertici politici. Dopo le prime dimissioni, si sono susseguite altre decisioni di rimuovere alcune figure di rilievo. La decisione è stata presa rapidamente, senza annunci ufficiali precedenti, e si ipotizza che ulteriori cambiamenti siano in programma nei prossimi giorni.

Fuori uno, fuori due e forse pure fuori tre. Giorgia Meloni ha impiegato 24 ore a decidere che serviva un cambio di passo. Qui c’è da salvare il governo e soprattutto evitare di giocarsi le prossime elezioni e di consegnare il Paese alla sinistra per cinque anni, quando si voterà il Presidente della Repubblica. La sconfitta del referendum brucia, perché quando fu varata la riforma della giustizia sembrava un gioco da ragazzi. Da almeno 30 anni il Paese aspettava una legge che arginasse lo strapotere dell’ Anm e dunque le modifiche costituzionali sembravano obiettivi facili, perché godevano del consenso della maggioranza degli italiani. A gennaio i sondaggi segnalavano una distanza di quasi 20 punti fra il fronte del No e quello del Sì, con quest’ultimo in vantaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

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